Ещё несколько месяцев назад стоимость аналогичных наборов памяти была заметно меньше.

Стоимость оперативной памяти продолжает неуклонно расти из-за увеличения спроса на чипы DRAM со стороны ИИ-сектора, и новые комплекты памяти, выпущенные компанией Asgard, постигла аналогичная участь, пишет издание Wccftech.

Сообщается, что Asgard выпустила два комплекта оперативной памяти DDR5 – один принадлежит к серии Thor и состоит из четырёх модулей с таймингами CL28-36-36-72 по 48 ГБ каждый, тогда как второй является представителем линейки Valkyrie и также насчитывает четыре модуля с таймингами CL32-45-45-90, но ёмкостью по 64 ГБ. Оба набора основаны на чипах SK Hynix M-die.

Цена комплекта Thor общим объёмом 192 ГБ составляет 8599 юаней (1220 долларов США), что примерно соответствует текущей стоимости видеокарты GeForce RTX 5080. Ценник набора Valkyrie суммарной ёмкостью 256 ГБ изначально был установлен на отметке 14 599 юаней (2070 долларов США), но неблагоприятная ситуация на рынке заставила производителя поднять стоимость до 16 999 юаней (2400 долларов США), что на 400 долларов больше по сравнению с рекомендованной ценой GeForce RTX 5090 FE.

Источник фото: Wccftech

Отмечается, что ещё несколько месяцев назад аналогичные комплекты оперативной памяти можно было найти по цене менее 1000 долларов, но сейчас ситуация изменилась в худшую сторону. По мнению ряда экспертов, кризис на рынке памяти продлится как минимум до 2028 года, так как крупные производители не спешат расширять свои мощности по выпуску чипов, не желая рисковать.