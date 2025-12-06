Разработчики утверждают, что не применяли ИИ в процессе создания игры.

Два дня назад, 3 декабря, компания Running With Scissors, владеющая брендом Postal, анонсировала новую часть игровой серии, разработку которой взяла на себя команда Goonswarm Games. Следующая часть шутера получила название Postal Bullet Paradise и страницу в Steam, где был опубликован первый трейлер и ряд скриншотов.

Как пишет издание PCGamesN, реакция на анонс для разработчиков была неожиданной, так как на них обрушился шквал критики со стороны пользователей, которые обвинили компанию в использовании искусственного интеллекта в процессе разработки игры. В связи с этим спустя два дня издатель принял решение отменить игру.

По словам представителя Running With Scissors, обвинения в использовании генеративного ИИ нанесли бренду огромный ущерб, а доверие к команде разработчиков было подорвано, поэтому проект и был закрыт. Кроме того, компания извинилась за резкие высказывания некоторых своих работников, отметив, что сообщения были написаны в пылу споров.

В свою очередь Goonswarm Games заявила, что члены её команды не использовали ИИ ни в игре, ни в видеоролике, что подтверждается публикацией исходников в виде многослойных PSD-файлов, а также ряда других материалов. Разработчик отмечает, что неточности в изображениях, интерпретируемые в качестве признаков использования ИИ, являются обычными ошибками, допускаемыми людьми в процессе их творчества.