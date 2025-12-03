Стоимость чипов GDDR6 за несколько месяцев повысилась более чем на 60 %.

Рынок DRAM переживает не лучшие времена, что связано с постоянно растущим спросом на чипы памяти со стороны ИИ-сектора и невозможность его удовлетворения с учётом текущих производственных мощностей, что негативным образом сказывается на стоимости ряда комплектующих. Совсем недавно в сети Интернет появились слухи, что AMD и Nvidia повысят цены своих видеокарт, а сейчас информатор harukaze5719 сообщает новые данные, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: PC Gamer/AMD

Утверждается, что совсем скоро AMD планирует повысить стоимость своих 8-ГБ моделей видеоадаптеров на 20 долларов США, а 16-ГБ версий — на 40 долларов. Учитывая, что цены на микросхемы памяти GDDR6 на спотовом рынке с июля текущего года повысились более чем на 60 %, достигнув показателя 31.5 доллара за 8 ГБ и более 62 долларов за 16 ГБ, увеличение ценников видеокарт, судя по всему, оправдано.

Кроме того, текущая ситуация на рынке DRAM может не позволить AMD закупаться большими объёмами чипов памяти, что связано с нежеланием производителей рисковать — в частности Samsung заявила о том, что в настоящее время не заключает долгосрочных контрактов на поставки чипов памяти в связи с растущими ценами на DRAM.

Если информация подтвердится, то Radeon RX 9070 XT, Radeon RX 9070 и Radeon RX 9060 XT, оснащённые 16 ГБ видеопамяти, подорожают на 40 долларов США, тогда как Radeon RX 9060 XT и Radeon RX 9060, снабжённые 8 ГБ — на 20 долларов.