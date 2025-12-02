Отчёт позволяет составить общую картину об игровых системах.

Игровая площадка Steam опубликовала свой ежемесячный отчёт, в котором отразила свежие данные, проливающие свет на наиболее популярные комплектующие среди геймеров, присутствующих на платформе.

Источник фото: Nvidia

В разделе «Видеокарты» самой популярной моделью в ноябре оказалась мобильная Nvidia GeForce RTX 4060, имеющая долю 4.44 % и за месяц набравшая 0.14 %, на втором месте с активом 4.33 % расположилась GeForce RTX 3060, потерявшая 0.14 % в месячном исчислении, а замыкает тройку лидеров десктопная GeForce RTX 4060, которой отдали предпочтение 4.15 % (-0.02 %) пользователей Steam.

На четвёртом месте восседает GeForce RTX 3050, заинтересовавшая 3.11 % геймеров, а GeForce GTX 1650 с результатом 2.93 % оказывается на пятой строчке.

Объём видеопамяти, составляющий 8 ГБ, остаётся самым востребованным среди геймеров — на его долю приходится 33.36 %. На второй позиции по популярности разместились видеоадаптеры с 12 ГБ (19.22 %), а на третьем — 6-ГБ модели (10.2 %).

В категории «Процессоры» с показателем 56.44 % лидирует Intel, тогда как модели AMD предпочитает 43.56 % геймеров. Шестиядерные процессоры в ноябре были самыми популярными среди пользователей Steam, обладая долей в 28.44 %, хотя к ним почти вплотную подобрались модели, оснащённые 8 ядрами (26.23 %). На третьем месте — процессоры с 4 ядрами (13.99 %).

Системы с 16 ГБ оперативной памяти до сих пор пользуются наибольшей популярностью среди геймеров (40.94 %), тогда как вторую позицию занимают ПК и ноутбуки, снабжённые 32 ГБ ОЗУ (36.96 %). Разрешение Full HD (1920x1080 точек) по-прежнему остаётся самым используемым, обладая долей в 52.83 %, в то время как QHD (2560x1440 точек) заметно отстаёт, имея охват в 20.79 %.

