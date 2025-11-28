Запуск Samsung Galaxy Z TriFold должен состояться в следующем месяце.

Южнокорейская компания Samsung готовится к предстоящему запуску своего первого смартфона с тройным складыванием Galaxy Z TriFold, цена которого, согласно свежей утечке, будет заметно меньше, чем предполагалось ранее, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

По данным информатора yeux1122, стоимость Samsung Galaxy Z TriFold в Южной Корее составит около 3.6 млн вон (2450 долларов США), тогда как в предыдущих утечках фигурировал ценник в 4 млн вон (2720 долларов США). Также упоминается, что новинка будет доступна для покупки на официальном сайте производителя, а также предлагаться в одном цветовом оформлении и конфигурации памяти.

Ранее говорилось, что Samsung Galaxy Z TriFold может получить 6.5-дюймовый внешний экран и 10-дюймовый складной дисплей, а также 200-Мп основную камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 5437 мА·ч. Запуск новинки ожидается в декабре текущего года.