Геймеры оценили высокое качество картинки.

Cyberpunk 2077, дебютировавшая несколько лет назад, до сих пор является достаточно популярной среди геймеров, а также энтузиастов, которые улучшают и без того хорошую графику игры. В частности, на YouTube-канале Digital Dreams был опубликован видеоролик, в котором показана качественная картинка в высоком разрешении, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: YouTube/Digital Dreams

Для обеспечения реалистичного изображения в Cyberpunk 2077 использовался Reshade-пресет BeyondAllLimits 3.5 Ultra Graphics, в котором было переработано освещение, текстуры, а также ряд других графических деталей.

Чтобы обеспечить высокую частоту кадров в разрешении 8K, применялась технология Nvidia DLSS, а игра запускалась на топовом ПК, оснащённом процессором AMD Ryzen 7 9800X3D и видеокартой Nvidia GeForce RTX 5090.

В комментариях к видео ряд пользователей отметил потрясающую реалистичность и высокое качество графической составляющей, хотя вид из машины, присутствующий в начальной части ролика, понравился не всем.