Стоимость одного выстрела такой системы составляет всего 13 долларов.

Внедрение лазерной системы DragonFire, разрабатываемой инженерами компании MBDA в партнёрстве с QinetiQ и Leonardo, в войска начнётся на пять лет раньше установленного срока — об этом заявили в Министерстве обороны Великобритании, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/Министерство обороны Великобритании

Сообщается, что уже в 2027 году в рамках контракта на сумму 316 млн фунтов стерлингов систему DragonFire установят на первом эсминце проекта 45 Военно-морских сил Великобритании. Точное количество кораблей, участвующих в программе, пока не раскрывается.

В ходе недавних тестов лазерная установка DragonFire смогла успешно нейтрализовать БПЛА, летевшие со скоростью до 650 км/ч, причём стоимость одного выстрела составила всего 10 фунтов стерлингов (13 долларов США), что заметно меньше цены обычной ракеты противовоздушной обороны, которая может стоить десятки и даже сотни тысяч долларов.

Хотя разработчики установки утверждают, что она способна поразить монету с расстояния в 1 километр, максимальная дальность эффективного поражения целей пока не называется.

Отмечается, что установка лазерной платформы против БПЛА на эсминце позволит испытать систему в реальных условиях, подробнее изучив её слабые стороны, к которым относят зависимость от погодных условий и необходимость прямой видимости цели.