Также исправлено несколько проблем.

Компания AMD выпускает свежую версию графического драйвера с поддержкой новой модели CPU и трёх новых игр, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Графический драйвер AMD Software: Adrenalin Edition версии 25.11.1 добавляет поддержку для недавно презентованного процессора Ryzen 5 7500X3D, обладающего 6 ядрами и 12 потоками с тактовой частотой до 4.5 ГГц, а также графикой на базе RDNA 2.

Также полноценную поддержку получают три новые игры — градостроительный симулятор Anno 117, шутер Call of Duty: Black Ops 7 и завоевавший небывалую популярность экшен ARC Raiders. Кроме того, драйвер исправляет следующие неполадки:

сбои приложения в процессе запуска игр с Easy Anti-Cheat и Radeon Overlay;

проблемы с отображением показателей и настроек CPU в приложении AMD Software: Adrenalin Edition после обновления драйвера с применением AMD Software Install Manager.

Более подробный список изменений и известных проблем, а также ссылки для загрузки доступны на официальном сайте компании.