Компания AMD выпускает свежую версию графического драйвера с поддержкой новой модели CPU и трёх новых игр, пишет издание Neowin.
Источник фото: Neowin
Графический драйвер AMD Software: Adrenalin Edition версии 25.11.1 добавляет поддержку для недавно презентованного процессора Ryzen 5 7500X3D, обладающего 6 ядрами и 12 потоками с тактовой частотой до 4.5 ГГц, а также графикой на базе RDNA 2.
Также полноценную поддержку получают три новые игры — градостроительный симулятор Anno 117, шутер Call of Duty: Black Ops 7 и завоевавший небывалую популярность экшен ARC Raiders. Кроме того, драйвер исправляет следующие неполадки:
- сбои приложения в процессе запуска игр с Easy Anti-Cheat и Radeon Overlay;
- проблемы с отображением показателей и настроек CPU в приложении AMD Software: Adrenalin Edition после обновления драйвера с применением AMD Software Install Manager.
Более подробный список изменений и известных проблем, а также ссылки для загрузки доступны на официальном сайте компании.