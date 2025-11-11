Некоторые геймеры считают, что выход нового видеоролика, посвящённого GTA 6, уже совсем близко

На фоне переноса GTA 6 на вторую половину ноября следующего года фанаты игровой серии Grand Theft Auto продолжают искать намёки на то, что разработчики хотя бы порадуют их новым трейлером, посвящённым GTA 6, в ближайшее время. В частности, в социальных сетях разгорается спор вокруг сообщения о том, что официальный канал Rockstar Games на платформе YouTube пополнился новым видеороликом, который ещё не опубликован, но ждёт своего часа, пишет издание Games Radar.

Источник фото: NotebookCheck/Rockstar Games

Как заметили фанаты, счётчик видеороликов на канале Rockstar Games совсем недавно достиг показателя «396», хотя в открытом доступе в настоящее время находится только 395 видео. Некоторые геймеры предполагают, что ещё не опубликованный видеоролик может быть тем самым новым трейлером GTA 6, который так ждёт игровое сообщество. Впрочем, более прагматичные пользователи считают, что данный видеоролик будет посвящён очередному дополнению для GTA V Online, поэтому больших надежд возлагать не стоит.