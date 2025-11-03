Софтверный гигант сообщил, что свежий патч решает указанные проблемы.

Компания Microsoft признаёт, что после установки обновлений Windows 11 за прошлые месяцы некоторые пользователи могут столкнуться с неприятной ошибкой, результатом которой станет появление на экране красноватого оттенка в играх и видеороликах, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Также софтверный гигант подтвердил, что приложения и браузеры могут демонстрировать частично некорректный контент, если в фоновом режиме запущена полноэкранная игра или приложение. Журналисты издания отмечают, что также столкнулись с данной проблемой, когда браузер Edge или Chrome обновляли страницу лишь частично, тогда как отображение остального контента было «заморожено».

К счастью, Microsoft устранила указанные баги в свежем обновлении KB5067036. Кроме того, исправления будут включены в ноябрьский апдейт, который выйдет в рамках Patch Tuesday. При этом следует учесть, что патч KB5067036 содержит ошибку, которая приводит к некорректному завершению работы Диспетчера задач — как стало известно ранее, это может стать причиной падения производительности, поэтому стоит следовать определённым рекомендациям, которые даёт Microsoft.