Это позволит чипсету следующего поколения нарастить своё быстродействие

Совсем недавно стало известно о возможностях предстоящего суперядра с кодовым названием Travis от ARM, а свежая утечка от информатора Digital Chat Station раскрывает подробности о SoC, в составе которых оно может дебютировать, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Если ранее сообщалось, что процессорное ядро Travis дебютирует в составе флагманского чипсета следующего поколения MediaTek Dimensity 9500 в сентябре текущего года, то информатор сообщает об ещё одном кандидате, теперь уже от Xiaomi.

Из сообщения информатора следует, что фирменный чипсет следующего поколения от Xiaomi, который придёт на смену Xring O1, может получить новое суперядро ARM Travis. Если данные подтвердятся, то данный шаг позволит Xiaomi заметно увеличить быстродействие и эффективность нового чипа по сравнению с Xring O1, оснащённым двумя ядрами Cortex-X925.

В настоящее время неизвестно, когда именно состоится запуск чипсета Xiaomi следующего поколения, тогда как период запуска его конкурентов, Qualcomm Snapdragon 8 Elite 2 и MediaTek Dimensity 9500, уже известен — сентябрь текущего года.