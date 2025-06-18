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Процессорное ядро ARM Travis обеспечит двузначный прирост IPC по сравнению с предшественником
Оно должно дебютировать в сентябре

Компания ARM работает над своим новым процессорным ядром, обладающим повышенной производительностью и поддержкой новых возможностей, пишет издание Gizmochina со ссылкой на сообщение информатора Digital Chat Station, подтверждающего свои слова фотографиями с презентации производителя.

Сообщается, что процессорное ядро ARM под кодовым названием Travis обеспечит двузначный прирост IPC по сравнению с предшественником, позволяя заметно повысить эффективность чипов, и будет поддерживать архитектурное расширение Scalable Matrix Extension (SME), благодаря чему будет увеличено быстродействие в задачах, связанных с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что процессорное ядро Travis дебютирует в сентябре текущего года в составе высокопроизводительного чипсета следующего поколения MediaTek Dimensity 9500. Оно будет дополнено новейшим графическим процессором Mali-G1 Ultra от ARM под кодовым названием Drage, обладающим повышенной производительностью.

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#arm travis
Источник: gizmochina.com
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Опричник
11:08
А ты прочитай, там написано.
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хз, прошел сталкера на ультах 3440x1440 без длсс. Была 4070 - там да, 35 fps . Взял 4070 TiS -от 50 fps минимум. Проц 5700х
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Инсайдер: новая архитектура ядра ARM должна значительно повысить эффективность IPC
smash526
10:50
Срачи и баталии это флейм, были-бы нормальные модераторы - был-бы порядок. Хотите с темами экспериментировать - берите пример с 3Dnews, далеко ходить не надо https://3dnews.ru/1124227/chem-menshe-tem-...
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