Оно должно дебютировать в сентябре

Компания ARM работает над своим новым процессорным ядром, обладающим повышенной производительностью и поддержкой новых возможностей, пишет издание Gizmochina со ссылкой на сообщение информатора Digital Chat Station, подтверждающего свои слова фотографиями с презентации производителя.

Сообщается, что процессорное ядро ARM под кодовым названием Travis обеспечит двузначный прирост IPC по сравнению с предшественником, позволяя заметно повысить эффективность чипов, и будет поддерживать архитектурное расширение Scalable Matrix Extension (SME), благодаря чему будет увеличено быстродействие в задачах, связанных с технологиями искусственного интеллекта и машинного обучения.

Источник фото: Gizmochina

Ожидается, что процессорное ядро Travis дебютирует в сентябре текущего года в составе высокопроизводительного чипсета следующего поколения MediaTek Dimensity 9500. Оно будет дополнено новейшим графическим процессором Mali-G1 Ultra от ARM под кодовым названием Drage, обладающим повышенной производительностью.