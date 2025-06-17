Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Предполагаемый Vivo X Fold5 с чипсетом Snapdragon 8 Gen 3 протестирован в Geekbench
Складной смартфон дебютирует в Китае 25 июня

Компания Vivo готовится к предстоящему запуску своего нового складного смартфона Vivo X Fold5, который совсем недавно появился в базе данных Geekbench, раскрыв свои характеристики, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что на сайте Geekbench предполагаемый Vivo X Fold5 указан с 16 ГБ оперативной памяти, ОС Android 15 и чипсетом, конфигурация которого соответствует Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — этот же чип использовался и в модели предшествующего поколения, Vivo X Fold3. В одноядерном тесте устройство набрало 2270, а в многоядерном 6913 баллов.

Источник фото: Gizmochina

Ранее производитель раскрыл немало информации о возможностях Vivo X Fold5, в том числе наличии водонепроницаемого корпуса и способности работать при низких температурах. Новинка обзаведётся ёмкой аккумуляторной батареей на 6000 мА·ч и тонким корпусом.

В более ранних утечках говорилось, что модель оснастят 50-Мп перископическим телеобъективом с широкими возможностями, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, 8,03-дюймовым складным и 6,53-дюймовым внешним дисплеями, а также корпусом толщиной 4,3 мм в разложенном виде.

Официальная презентация складного смартфона Vivo X Fold5 состоится в Китае 25 июня текущего года.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#vivo x fold5
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Xiaomi запатентовала твердотельную батарею для электромобилей с запасом хода 1200 км
+
Самый крупный танковый завод в мире столкнулся с острой нехваткой кадров
+
Блогер проверил, на что способна GeForce GT 1030 в ААА-играх 2025 года
2
Афганистан готовится к экспорту свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии
5
Что известно об iPhone 17 Pro: улучшенная камера, 8K-съёмка и 12Gb оперативной памяти
1
В ядре Linux 6.17 планируют отказаться от оптимизации под однопоточные процессоры
1
CNN: Операция Израиля против Ирана займёт «недели, а не дни»
19
После обновления до стабильной версии Android 16 пользователи жалуются на проблемы с управлением
2
Стоимость Poco F7 с 12 ГБ ОЗУ и 512-ГБ накопителем составит около 500 евро
+
Стало известно, как идет строительство магистрали «Центральная» в Самаре
1
Производительность процессора AMD FX-6330 оценили в паре с Radeon RX 9060 XT
+
ИИ-сервисы снижают трафик сайтов через Google Поиск
+
Reuters: Boeing спрогнозировал спрос на пассажирские самолёты на ближайшие 20 лет
+
Под Новосибирском планируют построить два завода по переработке отходов за 10,39 млрд рублей
1
Сообщается, что твердотельные накопители PCIe 5.0 останутся на рынке в течение следующих пяти лет
+
TWZ: Неизвестный огромный стелс-беспилотник зафиксирован на секретной китайской авиабазе
+
Сюжетный директор The Witcher 4 обещает только глубокие и харизматичные квесты
+
СМИ: Иран применил новую манёвренную баллистическую ракету "Хадж Кассем" для ударов по Израилю
5
Утечки полностью раскрыли внешность Poco F7
+
Свой юбилей Иннополис встретил с дефицитом жилья и работой в плюс
+

Популярные статьи

70 отличных игр для слабых видеокарт с 1 ГБ видеопамяти, в которые интересно играть в 2025 году
1
О пиратстве - взгляд с другой стороны
23
Итоги гоночного уик-энда 14-15 июня
+
Вспоминаем универсальные кулеры для видеокарт — популярные в прошлом и почти исчезнувшие сегодня
45
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
4
Игры на дисках — главная реликвия былого величия Xbox 360
+
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
28
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
9
О геймерских традициях, появившихся благодаря ежегодным распродажам Steam
+
Обзор ноутбука Ninkear A15 Pro 2025
+

Сейчас обсуждают

Smokerman
11:57
Чимбал vs obs на линукс. Кто же победит в этой неравной схватке? Кстати, знаешь почему ты устанавливал обс на арч в лайв режиме? Потому что ты бы его даже скриптом и по гайду не осилил бы установить. ...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Tytyt Mode
11:52
Я тоже, но первое знакомство было на андроид. И управление под сенсор очень хорошо себя чувствую в этой игре.
Пять игр, которые убедили меня в том, что телефон — это ещё одна полноценная игровая платформа
Biggus Dickus
11:48
легендарный ресурс для легенд, а не для ссанных подстилок вроде тебя. так что собирай свои сопли в тряпку и катись в помойку, откуда приполз. здесь не место для дешёвых клоунов
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
Дато Нижегородский
11:48
Ну вы что линуксоиды, давайте активнее показывать свою сущность в комментариях, вы же как эфиопы необразованные 😂🦧
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
Smokerman
11:45
Ой, да ладно, а винда как будто не может из за кривых конфигов или софта поломаться. Банально неаккуратная чистка / редактирование реестра может привести к такому разнообразию последствий, что ни одно...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 2
Biggus Dickus
11:42
Лично ты топишь за своё порванное очко. Хочешь об этом поговорить?
О вероятности подорожания энергоресурсов из-за Ирано-израильского конфликта
Дато Нижегородский
11:42
Не плачь малыш, солдат ребёнка не обидит. 👊 Ну я смотрю у тебя знатно твоя пука порвалась, раз ты уже начинаешь комментарии тереть 👌 Ну ты не расстраивайся, у тебя есть ибупрофенчик, и ты знаешь что...
Рассматриваю реакции поклонников Linux на неудобные статьи в сети. Часть 3
ФельдшеR
11:32
Наверное всех социалистов с собой забрали когда драпали.
Афганистан готовится к экспорту свежих фруктов в Россию и страны Центральной Азии
JAX1979
11:30
Стабильная версия прошивки - это стабильно глючить будет ?)
После обновления до стабильной версии Android 16 пользователи жалуются на проблемы с управлением
Кызахстанчево
11:29
какой смысл быть среди педиксов
Трамп допустил присоединение Китая к встречам «Большой семёрки»
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем