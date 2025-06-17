Складной смартфон дебютирует в Китае 25 июня

Компания Vivo готовится к предстоящему запуску своего нового складного смартфона Vivo X Fold5, который совсем недавно появился в базе данных Geekbench, раскрыв свои характеристики, пишет издание Gizmochina.

Сообщается, что на сайте Geekbench предполагаемый Vivo X Fold5 указан с 16 ГБ оперативной памяти, ОС Android 15 и чипсетом, конфигурация которого соответствует Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 — этот же чип использовался и в модели предшествующего поколения, Vivo X Fold3. В одноядерном тесте устройство набрало 2270, а в многоядерном 6913 баллов.

Источник фото: Gizmochina

Ранее производитель раскрыл немало информации о возможностях Vivo X Fold5, в том числе наличии водонепроницаемого корпуса и способности работать при низких температурах. Новинка обзаведётся ёмкой аккумуляторной батареей на 6000 мА·ч и тонким корпусом.

В более ранних утечках говорилось, что модель оснастят 50-Мп перископическим телеобъективом с широкими возможностями, до 16 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, 8,03-дюймовым складным и 6,53-дюймовым внешним дисплеями, а также корпусом толщиной 4,3 мм в разложенном виде.

Официальная презентация складного смартфона Vivo X Fold5 состоится в Китае 25 июня текущего года.