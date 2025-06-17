Новинка будет запущена 23 июня текущего года

Компания Oppo продолжает раскрывать возможности своего нового смартфона Oppo K13x 5G, готовясь к его предстоящему запуску, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Oppo K13x 5G будет оснащаться LCD-экраном с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, отзывчивым к касаниям мокрыми пальцами или в перчатках благодаря технологиям Splash Touch и Glove Touch. На тыльной стороне устройства расположится 50-Мп основная камера, дополненная 2-Мп дополнительным датчиком, а на фронтальной разместится 8-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Новинка получит чипсет MediaTek Dimensity 6300 и будет выпускаться в двух конфигурациях оперативной/постоянной памяти — 4 ГБ/128 ГБ и 6 ГБ/128 ГБ. Питанием устройство обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, способной восполнить заряд от 0 до 50% за 37 минут.

Производитель напоминает о наличии у смартфона прочного корпуса, изготовленного из алюминиевого сплава аэрокосмического класса, с сертификатами SGS Gold Drop Certification и MIL-STD-810H и защитой от пыли и влаги с рейтингом IP65, а также защитного стекла Crystal Shield Glass, прикрывающего дисплей. Чуть ранее Oppo демонстрировала стойкость новинки к падениям с высоты более одного метра.

Модель будет представлена в цветовых оформлениях Midnight Violet и Sunset Peach. Новинка будет поддерживать целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Официальная презентация Oppo K13x 5G состоится 23 июня текущего года. Производитель называет новинку самым прочным 5G-смартфоном в ценовой категории до 15 000 рупий (175 долларов США).