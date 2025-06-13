Производитель раскрыл детали прочной конструкции новинки.

Компания Oppo готовится представить свой новый смартфон K13x, заранее рассказывая о его прочном корпусе и стойкости к негативным физическим воздействиям, пишет издание GSMArena.

Производитель отмечает, что внешняя часть средней рамки Oppo K13x изготовлена из пластика, тогда как внутренняя производится из авиационного алюминия, благодаря чему прочность конструкции по сравнению с моделями предыдущего поколения была повышена на 10 %.

Также в новинке применяется система поглощения ударов Sponge Biomimetic Shock Absorption System, которая предусматривает использование эластичных материалов с высокой степенью поглощения энергии в качестве буфера между важными компонентами и внешним корпусом смартфона.

Устройство было подвергнуто испытаниям на прочность по стандартам SGS и MIL-STD, а также тестировалось на предмет падения с высоты от 1.1 до 1.3 метра на твёрдые поверхности, не показав каких-либо повреждений, негативно влияющих на работоспособность.

Кроме того, производитель опубликовал видеоролик, в котором показал успешное прохождение теста новинкой на падение с высоты 1.2 метра, подтвердив, что после подобного воздействия смартфон продолжал функционировать без нареканий.

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Новинка имеет пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP65, а её экран защищён стеклом Oppo Crystal Shield. Отмечается, что экран отзывчив к касаниям мокрыми руками, в перчатках или водонепроницаемом чехле, что достигается за счёт технологий Splash Touch и Oppo Glove Touch.

Для дополнительной защиты смартфон будет комплектоваться защитным чехлом Anti-Drop Shield. Новинка будет доступна в цветовых оформлениях Midnight Violet и Sunset Peach.

Источник фото: GSMArena

Официальный запуск смартфона Oppo K13x ожидается в ближайшее время.