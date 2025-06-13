Тесты проводились в 3DMark Speed Way.

Игровые видеокарты Radeon RX 9070 XT, оснащённые чипами GDDR6 производства Samsung, оказываются чуть медленнее моделей, снабжённых памятью от SK Hynix — это следует из недавнего сравнения, опубликованного на платформе bilibili, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: AMD

Китайский обозреватель протестировал несколько видеокарт Radeon RX 9070 XT, имеющих чипы памяти от Samsung или SK Hynix, в бенчмарке 3DMark Speed Way, выявив, что результаты различаются со следующей закономерностью — модели с чипами производства SK Hynix на 1-3 % быстрее видеокарт с модулями памяти от Samsung.

Источник фото: NotebookCheck/51972/Bilibili

Также эксперт пообщался с представителем AMD в Китае, который подтвердил, что чипы Samsung действительно могут влиять на быстродействие.

Ранее сообщалось, что AMD переходит на использование модулей памяти Samsung вместо SK Hynix, чтобы улучшить температурные показатели Radeon RX 9070 XT.

Отмечается, что падение производительности на 1-3 % вряд ли будет заметно, а в реальных играх различие может быть ещё меньше.