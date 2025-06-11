Запуск смартфона ожидается в ближайшее время

По мере приближения официального запуска смартфона Vivo Y400 Pro в сети Интернет появляется всё больше данных о спецификациях предстоящей новинки — несколько часов назад модель появилась на платформе Amazon, раскрыв подробности о своих характеристиках, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На сайте Amazon указывается, что смартфон Vivo Y400 Pro будет оснащаться 6,77-дюймовым AMOLED-экраном, чипсетом MediaTek Dimensity 7300, 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Новинка обзаведётся 50-Мп основной камерой с датчиком Sony IMX882, 2-Мп вспомогательным сенсором и 32-Мп камерой для селфи и видеозвонков. Автономную работу устройства обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой 90-Вт зарядки.

В более ранней утечке сообщалось, что новинка обзаведётся изогнутым экраном с пиковой яркостью 4500 нит, корпусом толщиной 7,49 мм, целым рядом функций ИИ, а также будет выпускаться в версии с 256-ГБ накопителем, помимо упоминаемого 128-ГБ варианта. Покупатель сможет выбрать из белого, золотистого и фиолетового цветовых оформлений.

Ожидается, что официальный запуск смартфона Vivo Y400 Pro состоится в ближайшие дни или недели.