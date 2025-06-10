Запуск новинки ожидается в июле.

Компания Vivo продолжает рассказывать о возможностях своего предстоящего складного смартфона Vivo X Fold5 — сегодня производитель раскрыл некоторые характеристики экрана будущей новинки, а также продемонстрировал внутренний дисплей крупным планом, пишет издание Gizmochina.

Vivo X Fold5. Источник фото: Gizmochina

По данным компании, складной и внешний экраны смартфона Vivo X Fold5 представлены панелями LTPO 8T, обладающими высокими разрешением и плотностью пикселей, а также обеспечивающими адаптивную частоту обновления. Они характеризуются пиковой локальной яркостью до 4500 нит и высокочастотным ШИМ-затемнением, имеют сертификат Global Eye Protection 3.0 от TÜV Rheinland, что указывает на наличие встроенных функций для защиты зрения, и настройку Zeiss Master Color для более точной цветопередачи.

На левой боковой грани новинки можно заметить новую физическую кнопку, заменяющую собой ползунок оповещений — о точном её назначении пока не говорится, но предполагается, что она может быть программируемой или предназначаться для быстрого вызова определённых приложений.

В утечках от информаторов новинка фигурирует с 8.03-дюймовой складной панелью и 6,53-дюймовым внешним дисплеем, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, тройной 50-Мп камерой, включая основную с датчиком Sony IMX921, сверхширокоугольную и телеобъектив с трёхкратным оптическим зумом, и батареей на 6000 мА·ч.

Ожидается, что презентация складного смартфона Vivo X Fold5 состоится 10 июля 2025 года.