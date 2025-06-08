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Опубликован неофициальный список устройств Apple с поддержкой macOS 26
Apple должна представить macOS 26 на WWDC 2025.

Компания Appel готовится представить сразу несколько своих обновлённых продуктов на конференции WWDC 2025, запланированной на 9 июня текущего года, в том числе macOS 26, которая будет совместима с целым рядом уже дебютировавших мобильных устройств, списком которых делится издание Neowin со ссылкой на утечку, опубликованную сайтом MacRumors.

Источник фото: MacRumors

Сообщается, что с выходом macOS 26 компания Apple планирует прекратить поддержку для некоторых моделей Mac, снабжённых CPU производства Intel. Согласно утечке, перечень устройств, которые получат поддержку macOS 26 с кодовым именем macOS Tahoe, выглядит следующим образом:

  • MacBook Air (M1 и более поздние модели)
  • MacBook Pro (2019 и более поздние модели)
  • iMac (2020 и более поздние версии)
  • Mac Mini (M1 и более поздние версии)
  • Mac Studio (все модели)
  • Mac Pro (2019 и более поздние версии)

Отмечается, что Apple может завершить поддержку для 13-дюймового MacBook Pro 2020 года выпуска, оснащённого двумя Thunderbolt 3, хотя эта информация ещё окончательно не подтверждена.

Ожидается, что macOS 26 получит переработанный пользовательский интерфейс, улучшенные функции с использованием технологий искусственного интеллекта и ряд других нововведений.

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#macos 26
Источник: neowin.net
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