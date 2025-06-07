В третьем квартале рост цен ожидается на уровне 10-20%.

Стоимость оперативной памяти DDR4 за последние несколько недель подскочила более чем на 50 процентов — об этом сообщает издание TechSpot со ссылкой на материалы DigiTimes и Tom's Harware.

Источник фото: HP.com

Сообщается, что в настоящее время рынок оперативной памяти находится на этапе перемен, постепенно отходя от устаревающей DDR4 и увеличивая темпы внедрения DDR5. Как заметили журналисты издания Tom's Harware, в мае текущего года стоимость модулей оперативной памяти DDR4 объёмом 8 ГБ на спотовом рынке повысилась на 56%, а цена модулей на 16 ГБ возросла на 45%.

Также увеличились и контрактные цены для производителей — по данным DigiTimes, они возросли на 22-25%. В дальнейшем рост стоимости DDR4, по мнению аналитиков, сохранится, составив 10-20% в третьем квартале текущего года.

Ранее крупнейшие игроки на рынке DRAM, такие как Samsung, Micron и SK Hynix, планировали переключить своё внимание с DDR3 и DDR4 на DDR5, что должно было подстегнуть рост цен на DDR4, но в начале 2025 года их потеснили китайские производители, насытившие рынок недорогими чипами DDR4. В настоящее время демпинг цен, судя по всему, подходит к концу, так как власти Китая поручили китайским компаниям отказаться от выпуска DDR4, что и положит конец избыточному предложению.

Помимо постепенного отказа от производства, ещё одной причиной, негативно влияющей на стоимость DDR4, называется напряжённость между США и Китаем. Конечно, модули оперативной памяти DDR4 вряд ли полностью исчезнут из продажи, но их стоимость заметно увеличится.