На платформе Flipkart уже появилась страница, посвящённая новинке.

Бренд Poco готовится расширить свой модельный ряд, представив смартфон Poco F7 в ближайшее время, о чём свидетельствует появление страницы на платформе Flipkart, посвящённой предстоящей новинке, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На странице рассматривается лишь история линейки Poco F без указания характеристик и даты запуска новинки, но в URL-адресе значится июнь, что намекает на дебют модели к концу текущего месяца.

Ранее сообщалось, что Poco F7 станет ребрендингом модели Redmi Turbo 4 Pro. Поэтому от новинки можно ожидать наличия 6.83-дюймовой AMOLED-панели с разрешением 1280x2272 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит с 50-Мп основной камерой, 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 20-Мп селфи-камерой. А в качестве аппаратной платформы — чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 12/16 ГБ оперативной, 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти и батарею ёмкостью 7550 мА·ч.