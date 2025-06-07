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Poco F7 может дебютировать к концу июня 2025 года
На платформе Flipkart уже появилась страница, посвящённая новинке.

Бренд Poco готовится расширить свой модельный ряд, представив смартфон Poco F7 в ближайшее время, о чём свидетельствует появление страницы на платформе Flipkart, посвящённой предстоящей новинке, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

На странице рассматривается лишь история линейки Poco F без указания характеристик и даты запуска новинки, но в URL-адресе значится июнь, что намекает на дебют модели к концу текущего месяца.

Ранее сообщалось, что Poco F7 станет ребрендингом модели Redmi Turbo 4 Pro. Поэтому от новинки можно ожидать наличия 6.83-дюймовой AMOLED-панели с разрешением 1280x2272 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит с 50-Мп основной камерой, 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 20-Мп селфи-камерой. А в качестве аппаратной платформы — чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, 12/16 ГБ оперативной, 256/512 ГБ/1 ТБ постоянной памяти и батарею ёмкостью 7550 мА·ч.

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#poco f7
Источник: gsmarena.com
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