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Vivo T4 Ultra с тройной камерой на задней панели и Dimensity 9300+ дебютирует 11 июня
Новинка будет поставляться в двух цветовых вариациях.

Компания Vivo продолжает раскрывать по частям особенности и характеристики своего смартфона Vivo T4 Ultra перед его официальным запуском.

Источник фото: GSMArena

Как сообщает производитель, смартфон Vivo T4 Ultra получит 50-Мп основную камеру с датчиком Sony IMX921 и оптической стабилизацией изображения, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп перископическим телеобъективом с сенсором Sony IMX882 с трёхкратным оптическим зумом, функцией макросъёмки и оптической стабилизацией изображения.

Также подтверждено, что здесь нашла применение SoC MediaTek Dimensity 9300+, способная обеспечить более 2 млн баллов в тесте AnTuTu. В качестве дисплея будет установлена изогнутая OLED-панель. А цветовое оформление корпуса будет только в двух вариантах — чёрном (Black) и золотистом (Phoenix Gold).

В предыдущих утечках говорилось про установку OLED-панели диагональю 6.67" и разрешением 1.5K, а также частотой обновления 120 Гц, проводную зарядку мощностью 90 Ватт и операционную систему Funtouch OS 15 на основе Android 15.

Официально Vivo T4 Ultra будет представлен 11 июня текущего года.

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#vivo t4 ultra
Источник: gizmochina.com
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