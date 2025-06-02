Кроме того, компания Intel продолжила доминировать над AMD в разделе «Процессоры».

Игровая платформа Steam публикует свой ежемесячный отчёт, позволяющий оценить не только популярность ОС среди геймеров, но и их предпочтения в комплектующих.

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Согласно отчёту Steam, в мае 2025 года наиболее востребованной в геймерских ПК стала видеокарта GeForce RTX 3060, имеющая долю 4.73 % (+0.01 %), тогда как мобильная и десктопная версии GeForce RTX 4060 заняли вторую и третью позиции, имея в активе 4.65 и 4.44 % (-0.34 и -0.07 %) соответственно.

Модели, оснащённые 8 ГБ видеопамяти, остаются самыми популярными среди геймеров, располагая долей 33.67 % (-0.58 %), на второй строчке располагаются 12-ГБ видеокарты с результатом 18.83 % (+0.25 %), а замыкают тройку модификации на 6 ГБ, которым отдают предпочтение 11.48 % (-0.04 %).

В разделе «Процессоры» компания Intel с долей 59.69 % продолжает доминировать над AMD, имеющей 40.31 %. Наиболее востребованными остаются 6-ядерные модели CPU (29.79 %), тогда как 8- и 4-ядерные процессоры занимают вторую и третью строчки (24.37 и 16.12 %) соответственно.

Игровые ПК и ноутбуки с 16 ГБ оперативной памяти в мае пользовались наибольшей популярностью среди геймеров (43.0 %), тогда как на долю систем с 32 и 8 ГБ ОЗУ, расположившихся на втором и третьем местах, пришлось 33.75 и 9.45 %.

Большинство геймеров продолжают предпочитать разрешение 1920x1080 точек в процессе игры (55.35 %), 19.49 % используют разрешение 2560x1440 точек, что ставит его на второе место, тогда как на третьем месте оказывается разрешение 3840x2160 точек — его применяют 4.48 % игроков.