Всё большее число геймеров предпочитает более новую версию ОС Windows.

Если общее число пользователей Windows 11 в мире в мае 2025 года чуть упало, что следует из недавнего отчёта Statcounter, то доля геймеров, использующих новую ОС, увеличилась — об этом сообщает ежемесячная статистика игровой платформы Steam.

Источник фото: PC World/Microsoft

Согласно отчёту Steam, в мае текущего года число геймеров, отдающих предпочтение Windows 11, увеличилось на 0.46 %, достигнув отметки 58.3 %, тогда как доля Windows 10 уменьшилась до 37.0 %, что на 1.09 % меньше в месячном исчислении. На третьем месте оказывается Windows 7 с результатом 0.1 % (-0.02 %).

Среди дистрибутивов Linux самым популярным остаётся Arch Linux, имея долю 0.27 % и месячный прирост 0.06 %, вторую позицию занимает Linux Mint 22.1, имеющий клиентскую базу в 0.21 % (+0.07 %), а замыкает тройку лидеров Ubuntu Core 22 с показателем 0.12 % (+0.02 %).

В семействе macOS наиболее востребованной в мае оказалась macOS 15.4.1, имеющая в активе 0.69 % (+0.55 %), на втором месте располагается macOS 15.5.0 с результатом 0.24 %, а на третьей позиции разместилась MacOS 15.3.2, набрав 0.14 %, но растеряв за месяц 0.32 % своих приверженцев.

В целом, ОС Windows безоговорочно лидируют, имея долю 95.45 %, хоть и утратив в мае 0.65 %, на втором месте по популярности среди геймеров в мае находятся дистрибутивы Linux, занявшие 2.69 % (+0.42 %), а замыкает топ-3 семейство macOS с результатом 1.85 % (+0.23 %).