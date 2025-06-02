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В мае доля Windows 11 в мире чуть снизилась, а в США и Канаде упала на несколько процентов
Windows 10 продолжает лидировать на мировой арене.

До прекращения официальной бесплатной поддержки Windows 10 осталось всего несколько месяцев, но Windows 11 по-прежнему отстаёт по доле пользователей во всём мире и даже теряет пользователей в тех странах, где ранее вышла на лидерскую позицию — это следует из свежего отчёта платформы Statcounter, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

В глобальном плане доля Windows 10 в мае текущего года составила 53.19 %, что на 0.25 % больше по сравнению с апрелем, тогда как показатели Windows 11 в месячном исчислении снизились на 0.5 %, упав до отметки 43.22 %.

Интересно, что в США падение Windows 11 составило 3.42 % (до 52.94 %), а в Канаде доля пользователей данной ОС упала на 2.05 % (до 50.65 %).

Более старые версии Windows, официально не поддерживаемые Microsoft, также имеют определённый процент пользователей — в мае 2025 года число приверженцев Windows 7 составило 2.48 %, клиентская база Windows XP достигала 0.54 %, а Windows 8.1 была установлена на 0.29 % ПК и ноутбуков.

Источник фото: Neowin/Statcounter

Ожидается, что по мере приближения даты окончания официальной бесплатной поддержки Windows 10 в октябре текущего года доля Windows 11 будет расти, хотя с учётом сложившейся тенденции число пользователей, предпочитающих проверенную временем ОС, судя по всему, будет оставаться достаточно высоким.

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#windows 11
Источник: neowin.net
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