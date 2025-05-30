Новинка поддерживает ряд дополнительных аксессуаров.

Компания Vivo расширила ассортимент своих планшетов, представив модель Vivo Pad 5 с большим экраном и быстрым чипсетом, пишет издание Gizmochina.

Планшет Vivo Pad 5 оснащается 12.1-дюймовой LCD-панелью с разрешением 2.8K (3096x2064 точек), соотношением сторон 16:10, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 900 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 9300+ с графическим процессором Arm Immortalis-G720, оперативной памятью LPDDR5X, накопителем UFS 3.1 для базовой версии и UFS 4.0 для более высоких конфигураций.

На задней панели новинки располагается 8-Мп камера, а на фронтальной стороне имеется 5-Мп камера для селфи и видеозвонков. Питает устройство аккумуляторная батарея ёмкостью 10 000 мА·ч с заявленным временем работы в режиме ожидания без необходимости подзарядки до 62 дней. Планшет поддерживает быструю зарядку мощностью 44 Вт.

Модель имеет систему охлаждения площадью 34 200 мм², порт USB Type-C, шесть динамиков, NFC-модуль, поддерживает Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, поставляется с предустановленной OriginOS 5 на базе Android 15 и рядом приложений. Новинка предлагается в сером, розовом и голубом цветовых оформлениях.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость планшета Vivo Pad 5 в китайской рознице начинается от 2399 юаней (330 долларов США) за версию с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, вариант 8 ГБ+256 ГБ оценён в 2799 юаней (385 долларов США), модификация 12 ГБ+256 ГБ стоит 3099 юаней (425 долларов США), а топовая конфигурация 16 ГБ+512 ГБ имеет ценник 3499 юаней (480 долларов США).

Также доступны дополнительные аксессуары — цена Smart Folio 5 составляет 199 юаней (27 долларов США), клавиатура Smart Touch Keyboard 5 предлагается за 599 юаней (82 доллара США), а стилус Vivo Pencil 3 оценили в 499 юаней (68 долларов США).