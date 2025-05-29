Новинка выпускается в версиях с видеокартой от GeForce RTX 5070 Ti до RTX 5090.

Razer выпускает свой новый игровой ноутбук Blade 18 (2025) с высокими характеристиками и дисплеем с поддержкой двух режимов, пишет издание Gizmochina.

Ноутбук Razer Blade 18 (2025) оснащается 18-дюймовым дисплеем, способным работать как в режиме с разрешением UHD+ (3840x2400 точек) и частотой обновления 240 Гц, так и FHD+ (1920x1200 точек) с увеличением частоты до 440 Гц, что придётся по душе геймерам, предпочитающим игры различных жанров.

Новинка снабжена 24-ядерным процессором Intel Core Ultra 9 275HX с тактовой частотой до 5.4 ГГц, оперативной памятью DDR5-5600 объёмом 32/64 ГБ и твердотельным накопителем PCIe 4.0 ёмкостью от 1 до 4 ТБ. На выбор покупателю предлагаются версии с мобильной видеокартой Nvidia GeForce RTX 5070 Ti, RTX 5080 или топовой RTX 5090.

Питает ноутбук аккумулятор ёмкостью 99 Вт·ч, поставляемый с зарядным устройством мощностью 400 Вт. Также модель можно заряжать через USB Type-C, ограниченный 100 Вт. Кроме того, новинка поддерживает Wi-Fi 7 и снабжена разъёмами HDMI 2.1, Thunderbolt 5, Thunderbolt 4, тремя USB Type-A 3.2 Gen 2, гигабитным портом Ethernet, кардридером SD UHS-II, 5-Мп камерой с поддержкой Windows Hello, шестью динамиками с THX Spatial Audio и 7.1-канальным кодеком, алюминиевым корпусом и клавиатурой с RGB-подсветкой.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость Razer Blade 18 (2025) начинается от 3500 долларов США за базовую конфигурацию и превышает 5000 долларов США за топовые версии с GeForce RTX 5090 и максимальным объёмом оперативной и постоянной памяти.