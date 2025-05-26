Смартфон будет официально представлен 29 мая.

Компания Realme готовится к предстоящему запуску своего нового смартфона Realme Neo7 Turbo, который совсем недавно получил сертификацию TENAA, раскрыв свои ключевые характеристики, пишет издание Gizmochina.

В базе данных TENAA указано, что смартфон Realme Neo7 Turbo оснащается 6.8-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1,5K (2800x1280 точек), 50-Мп основной камерой, соседствующей с 8-Мп модулем, 16-Мп селфи-камерой, датчиком отпечатков пальцев, встроенным в экран, и ИК-модулем. Размеры устройства составляют 162,42x76,13x8,79 при весе 205,7 г.

Ранее производитель подтвердил, что новинку снабдят чипсетом MediaTek Dimensity 9400e, экраном с ШИМ-затемнением 4608 Гц, движком GT Performance Engine 2.0, обеспечивающим высокую частоту кадров в играх, и аккумуляторной батареей ёмкостью 7200 мА·ч, поддерживающей быструю зарядку мощностью 100 Вт.

Источник фото: GSMArena

Для более эффективного отвода излишков тепла от компонентов смартфон будет оснащён системой охлаждения площадью 7700 мм² с испарительной камерой. Новинка будет доступна в конфигурациях с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также 12 ГБ+512 ГБ, 16 ГБ+256 ГБ и 16 ГБ+512 ГБ. На выбор покупателю предложат варианты в чёрном (Transparent Black) и сером (Transparent Gray) цветах.

Официальная презентация смартфона Realme Neo7 Turbo намечена на 29 мая текущего года.