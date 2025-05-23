Новинка получила по 8-Мп камере на задней и фронтальной панелях.

Компания Honor представила не только свои новые смартфоны серии Honor 400, но и планшет среднего класса Honor Pad 10, оснащённый большим экраном и ёмкой батареей, пишет издание GSMArena.

Планшет Honor Pad 10 снабжён 12.1-дюймовой сенсорной LCD-панелью с разрешением 2560x1600 точек, чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти.

На задней панели и фронтальной стороне новинки расположено по одной 8-Мп камере с диафрагмой f/2.0. Автономную работу устройства обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 10100 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 35 Вт.

Источник фото: GSMArena

Модель имеет поддержку стандартов беспроводной связи Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.3, поставляется с предустановленной MagicOS 9.0 на базе Android 15 и предлагается в сером и голубом цветовых оформлениях. Размеры устройства составляют 277.07x179.28x6.29 мм при весе 525 г.

Информации о стоимости и доступности планшета Honor Pad 10 в настоящее время не предоставляется, но с учётом характеристик новинка должна дебютировать в среднем ценовом сегменте.