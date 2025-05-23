Новинки сохранили те же чипсеты, что и предшественники, но обладают рядом улучшений.

Компания Honor презентовала свои новые смартфоны Honor 400 и Honor 400 Pro, унаследовавшие чипсеты от моделей предшествующего поколения, но получившие ряд улучшений, пишет издание GSMArena.

Смартфон Honor 400 Pro снабдили 6.7-дюймовой изогнутой панелью с разрешением 1280x2800 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью (HDR) 5000 нит и ШИМ-затемнением 3840 Гц, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки оснащается 200-Мп сенсором размером 1/1.4 дюйма и объективом с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией изображения, соседствуя с 12-Мп сверхширокоугольным модулем с углом обзора 112 градусов и диафрагмой f/2.2, а также 50-Мп телеобъективом с датчиком Sony IMX856 размером 1/2 дюйма, диафрагмой f/2.0 и оптической стабилизацией изображения. На фронтальной стороне размещается 50-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу устройства обеспечивает кремний-углеродная аккумуляторная батарея на 5300 мА·ч, которая, по словам производителя, способна сохранить не менее 80 % своей первоначальной ёмкости после четырёх лет функционирования. Имеется поддержка быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 100 и 50 Вт соответственно.

Новинка оснащается пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68/IP69. Толщина устройства составляет 8.1 мм при все 205 г. Модель поставляется с предустановленной MagicOS 9.0 на базе Android 15 и рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе Deepfake Detection для выявления поддельных видеозвонков. Производитель будет выпускать обновления ОС и апдейты безопасности в течение последующих шести лет.

Смартфон Honor 400 имеет чуть меньшие размеры, обладая плоским экраном с диагональю 6.55 дюйма, разрешением 1264x2736 точек, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью (HDR) 5000 нит и ШИМ-затемнением 3840 Гц. Новинка оснащена чипсетом Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

На задней панели устройства располагается аналогичная Pro-версии основная камера с 200-Мп датчиком (1/1.4 дюйма) и объективом с диафрагмой f/1.9 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 12-Мп сверхширокоугольным объективом (f/2.2, 112 градусов), а на фронтальной стороне имеется 50-Мп селфи-камера.

Ёмкость батареи также не отличается от старшей модели, составляя 5300 мА·ч, но поддерживается только проводная зарядка, ограниченная мощностью 66 Вт. Корпус новинки имеет толщину 7.3 мм при весе 184 г. Стандартная модель менее защищена от пыли и влаги, имея рейтинг IP65, но поставляется с аналогичными Pro-версии возможностями ИИ.

Источник фото: GSMArena

Стоимость Honor 400 Pro в европейской рознице составляет 800 евро за версию с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ постоянной памяти, тогда как Honor 400 предлагается в вариантах 8 ГБ+256 ГБ и 8 ГБ+512 ГБ с ценниками 500 и 550 евро соответственно. Конфигурация модели Pro с накопителем объёмом 256 ГБ в Европу официально не поставляется. Продажи новинок стартуют 23 мая текущего года.