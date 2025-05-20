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Huawei представила Nova 14 и 14 Pro со спутниковой связью, 50-Мп камерами и батареями на 5500 мАч
Новинки поставляются с HarmonyOS 5.

Компания Huawei представила не только свою Ultra-версию линейки Nova 14, но и две более доступные модели серии, Nova 14 и Nova 14 Pro, получившие стильный дизайн, поддержку спутниковой связи и ряда функций ИИ, пишет издание Gizmochina.

Huawei Nova 14 Pro

Стандартная модель, Huawei Nova 14, оснащается плоской панелью с диагональю 6.7 дюйма, разрешением 2412×1084 точек и адаптивной частотой обновления 120 Гц, тогда как смартфон Huawei Nova 14 Pro получил изогнутый 6.78-дюймовый дисплей LTPO с частотой обновления 1-120 Гц и разрешением 2776×1224 точек.

На тыльной стороне Nova 14 размещается тройная камера, представленная 50-Мп основным сенсором RYYB Ultra Vision и объективом с диафрагмой f/1.9, 8-Мп сверхширокоугольным макрообъективом с диафрагмой f/2.2 и 12-Мп телеобъективом (f/2.4) с сенсором RYYB и оптической стабилизацией изображения, а на фронтальной стороне имеется 50-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Huawei Nova 14

Источник фото: Gizmochina

Смартфон Nova 14 Pro снабжён четырьмя объективами на задней панели, включая 50-Мп основную камеру с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0, оптический стабилизацией изображения и датчиком с цветовыми фильтрами RYYB, 8-Мп сверхширокоугольный макрообъектив с диафрагмой f/2.2, 12-Мп телеобъектив RYYB (f/2.4) с оптической стабилизацией изображения и 1.5-Мп спектральный цветовой сенсор Maple Color (f/2.4), а на фронтальной стороне расположена двойная селфи-камера, представленная 50-Мп портретным модулем и 8-Мп объективом для макросъёмки.

Обеспечивает бесперебойную работу новинок аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт. Новинки поставляются с предустановленной HarmonyOS 5, обладающей виртуальным помощником и целым рядом дополнительных функций, в том числе с использованием технологий искусственного интеллекта.

Huawei Nova 14 Pro

Обе модели имеют поддержку спутниковой связи BeiDou, обеспечивая обмен текстовыми данными и изображениями, и корпусов E-Ink с NFC и возможностью персонализировать внешний облик устройств.

Стоимость смартфона Huawei Nova 14 в Китае стартует от 2699 юаней (373 долларов США) за стандартную версию с накопителем объёмом 256 ГБ, вариант на 512 ГБ стоит 2999 юаней (415 долларов США), а модификация Kunlun Glass Edition на 512 ГБ оценена в 3199 юаней (443 доллара США). Модель поступит в продажу с 30 мая в следующих цветовых оформлениях — Ice Crystal Blue, Feather Sand Black и Frosted White.

Huawei Nova 14

Источник фото: GSMArena 

Цена Huawei Nova 14 Pro начинается от 3499 юаней (483 долларов США) за вариант на 256 ГБ, конфигурация на 512 ГБ предлагается за 3799 юаней (524 доллара США), а цена версии Kunlun Glass составляет 3999 юаней (551 доллар США). Модель Pro будет доступна для покупки на неделю раньше стандартной версии, с 23 мая, и дебютирует в цветах Ice Crystal Blue, Feather Sand Black, Frosted White и Ice Crystal Pink.

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#huawei nova 14 #huawei nova 14 pro
Источник: gizmochina.com
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