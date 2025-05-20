Стоимость модели начинается от $580.

Компания Huawei презентовала свой новый топовый смартфон Nova 14 Ultra с премиальным дизайном, высокими характеристиками и рядом функций ИИ, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Huawei Nova 14 Ultra снабжён 6.81-дюймовой панелью OLED LTPO с плавной частотой обновления 1-120 Гц, разрешением 2860×1272 точек, ШИМ-затемнением 2160 Гц и пиковой яркостью 5500 нит. Производитель не раскрывает модель чипсета, которой оснащена новинка, но ранее говорилось о серии Kirin.

На тыльной стороне устройства располагается 50-Мп основная камера с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 50-Мп перископическим телеобъективом с 3.7-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображений, 13-Мп сверхширокоугольным макрообъективом и 1.5-Мп спектральным цветовым сенсором, а на фронтальной стороне имеется 50-Мп селфи-камера, соседствующая с 8-Мп модулем с 2-кратным оптическим зумом для портретных снимков.

Три основных модуля на задней панели представляют собой датчики с цветовыми фильтрами RYYB. Поддерживается запись видео в формате до 4K, широкий спектр режимов съёмки и обработка с использованием технологий ИИ.

Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 100 Вт. Модель поставляется с предустановленной HarmonyOS 5, тесно интегрированной с DeepSeek и виртуальным помощником Celia, что расширяет возможности пользователей.

Устройство имеет стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев, поддерживает Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, NFC и Bluetooth 5.2 с аудиокодеками LDAC и L2HC, а также спутниковую связь при помощи BeiDou и TianTong, обеспечивая обмен текстовыми данными и изображениями. Толщина смартфона составляет 7.78 мм при весе 204 г. Модель поставляется в чёрном (Obsidian Black), белом (Floating White), фиолетовом (Flowing Purple) и золотистом (Floating Gold) цветовом оформлении.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Huawei Nova 14 Ultra в китайской рознице начинается от 4199 юаней (582 долларов США) за версию с накопителем объёмом 256 ГБ, цена варианта на 512 ГБ составляет 4499 юаней (624 доллара США), тогда как модификация на 1 ТБ стоит 4999 юаней (694 доллара США). В Китае новинка появится в продаже с 23 мая.