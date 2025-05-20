Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Представлен Huawei Nova 14 Ultra с 6.81-дюймовым экраном, двойной селфи-камерой и спутниковой связью
Стоимость модели начинается от $580.

Компания Huawei презентовала свой новый топовый смартфон Nova 14 Ultra с премиальным дизайном, высокими характеристиками и рядом функций ИИ, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Huawei Nova 14 Ultra снабжён 6.81-дюймовой панелью OLED LTPO с плавной частотой обновления 1-120 Гц, разрешением 2860×1272 точек, ШИМ-затемнением 2160 Гц и пиковой яркостью 5500 нит. Производитель не раскрывает модель чипсета, которой оснащена новинка, но ранее говорилось о серии Kirin.

На тыльной стороне устройства располагается 50-Мп основная камера с переменной диафрагмой f/1.4–f/4.0 и оптической стабилизацией изображения, дополненная 50-Мп перископическим телеобъективом с 3.7-кратным оптическим зумом и оптической стабилизацией изображений, 13-Мп сверхширокоугольным макрообъективом и 1.5-Мп спектральным цветовым сенсором, а на фронтальной стороне имеется 50-Мп селфи-камера, соседствующая с 8-Мп модулем с 2-кратным оптическим зумом для портретных снимков.

Три основных модуля на задней панели представляют собой датчики с цветовыми фильтрами RYYB. Поддерживается запись видео в формате до 4K, широкий спектр режимов съёмки и обработка с использованием технологий ИИ.

Питанием новинку обеспечивает аккумуляторная батарея ёмкостью 5500 мА·ч, поддерживающая быструю зарядку мощностью 100 Вт. Модель поставляется с предустановленной HarmonyOS 5, тесно интегрированной с DeepSeek и виртуальным помощником Celia, что расширяет возможности пользователей.

Устройство имеет стереодинамики, боковой сканер отпечатков пальцев, поддерживает Wi-Fi 6E, Wi-Fi 7, NFC и Bluetooth 5.2 с аудиокодеками LDAC и L2HC, а также спутниковую связь при помощи BeiDou и TianTong, обеспечивая обмен текстовыми данными и изображениями. Толщина смартфона составляет 7.78 мм при весе 204 г. Модель поставляется в чёрном (Obsidian Black), белом (Floating White), фиолетовом (Flowing Purple) и золотистом (Floating Gold) цветовом оформлении.

Источник фото: GSMArena

Стоимость смартфона Huawei Nova 14 Ultra в китайской рознице начинается от 4199 юаней (582 долларов США) за версию с накопителем объёмом 256 ГБ, цена варианта на 512 ГБ составляет 4499 юаней (624 доллара США), тогда как модификация на 1 ТБ стоит 4999 юаней (694 доллара США). В Китае новинка появится в продаже с 23 мая.

Telegram-канал @overclockers_news - теперь в новом формате. Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!
#huawei nova 14 ultra
Источник: gizmochina.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

При строительстве города The Line в Саудовской Аравии используются «самые крупные буровые установки»
3
Superjet 100 стал экономичнее благодаря новым «саберлетам» на крыльях
8
Resident Evil 9 по-прежнему планируется к анонсу в 2025 году и выходу в 2026
+
Стало известно, какие запатентованные Rockstar технологии могут присутствовать в Grand Theft Auto VI
+
Нацпроект «Железная дорога до Магадана» сдвигается с мёртвой точки
1
Huawei установила мировой рекорд, запустив автопарк из 100 беспилотных карьерных самосвалов
+
В Москве построят новый небоскрёб недалеко от Белорусского вокзала
1
Астрономы обнаружили в космосе почти идеальную сферическую структуру под названием Телеос
+
Ученые из МГТУ Баумана создали технологию для массового выпуска 1000-кубитных квантовых процессоров
+
GTBOX представила док-станцию для внешней видеокарты со встроенным блоком питания на 800 Вт
1
Представлен StarPro64 — альтернатива Raspberry Pi с мощным ИИ-ускорителем и поддержкой PCIe
+
Россия задержала, танкер следовавший из Эстонии через российские территориальные воды
9
Army Recognition: Россия улучшила истребитель Су-57М при помощи искусственного интеллекта
+
Xiaomi анонсировала смартфон CIVI 5 Pro с 6,55-дюймовым OLED-экраном и аккумулятором на 6000 мАч
+
На выставке CMITE 2025 Китай представил новейшие высокотехнологичные беспилотники-орнитоптеры
+
Приднестровье заявило о подготовке ЕС к военному конфликту с Россией
+
Hisense выпустила проектор Vidda C3 Pro с яркостью 2800 люмен
+
По мнению MLID, восторженные обзоры GeForce RTX 5060 выглядят как заказные материалы
2
Процессоры Intel Arrow Lake Refresh станут частью серии Core Ultra 200
4
AMD признала 2-нм техпроцесс TSMC лучшим решением для своих будущих чипов
2

Популярные статьи

Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
73
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
17
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
26
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
1
Итоги гоночного уик-энда 17-18 мая
+
Возможно ли создать в РФ аналог первой в мире съёмной солнечной электростанции на железной дороге
11
Переустанавливать или реанимировать — разбираемся, что делать с глючащей Windows в 2025 году
4
Моя попытка реанимировать Radeon RX 470 4Gb в 2025 году при помощи Mesa 25.1 и R.Id 25.3.1
6
О Sony PlayStation 3 в 2025 году — актуальность игровой консоли среди обычных геймеров
4
Безопасный разгон Sony PlayStation 3 за пару кликов - от теории к практике
+

Сейчас обсуждают

Ярослав Калашников
02:29
Игровой мусор на мтк 😁
OnePlus Ace 5 Ultra получает экран 144 Гц и чип Dimensity 9400+
TM1
02:01
Старые Windows media player и windows photo viewer использую до сих пор. Может, кому-то нравится, чтобы каждый кадр распознавался и метаданные сохранялись - они могут использовать нововстроенные в 10 ...
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Егор Ибрагимов
01:50
Есть ещё важная деталь. Он слушает советы от тех, кто советует "просто добавить репозиторий из другого дистрибутива".
Как обновления ломают систему и почему Linux непригоден для настольного сегмента
Валера Енотиков
01:33
В рублях сколько?
ZTE представила смартфон с чипсетом Snapdragon 8+ Gen 1 и AMOLED-дисплеем с частотой 144 Гц
REY_B_
01:11
Из винды пытались сделать мультимедийный центр... Игровой центр... Центр умного дома... И не сделали ничего! Теперь это ничто предлагают в 11 версии, и удивляются, что люди это не покупают. Ну реальн...
Microsoft добавляет в Windows 11 множество улучшений для разработчиков
Ghosteer
01:00
тоже кодек паком и его медиа плеером пользуюсь повседневно))
17 популярных программ, которые раньше были на каждом компьютере, а теперь полностью забыты
Dmitry Mitry
00:53
Я Видока знаю только в исполнении Депардье, а тут оказывается римейк вышел.
Лучшие фильмы с Венсан Касселем (субъективное мнение)
DIP32
00:47
Под микроскопом)))
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
DIP32
00:38
Про Ivy Bridge откровенная ерунда. i3770k - весьма долго и успешно работал в системнике. И был сменен лишь на Ryzen 3770x. Потому, что вполне устраивал, повода сменить его на более новые поколения пр...
ТОП-11 самых неудачных процессоров Intel в XXI веке
4erT
00:18
Колоссальная разница! А где её искать-то?
Энтузиаст сравнил графику ремастеров трилогии S.T.A.L.K.E.R. с оригинальными играми
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем