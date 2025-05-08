Новинка будет обладать 200-Мп камерой.

После нескольких недель ожиданий компания Samsung наконец-то раскрыла дату официальной презентации своего ультратонкого смартфона Galaxy S25 Edge, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как сообщает Samsung, смартфон Galaxy S25 Edge будет представлен 13 мая текущего года в 09:00 по корейскому времени (03:00 по Москве). В рекламном постере, посвящённом новинке, говорится, что модель будет отличаться не только тонким корпусом, но и уникальными инженерными решениями.

Также упоминается наличие камеры с высокими характеристиками, предоставляющей расширенные возможности профессионального уровня, которая, как сообщалось ранее, получит 200-Мп датчик. Кроме того, новинка получит целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

В предыдущих утечках говорилось, что Samsung Galaxy S25 Edge обзаведётся 6.7-дюймовой панелью, выполненной по технологии AMOLED, с разрешением 3120x1440 точек и частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительным чипом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти, хранилищем объёмом 256/512 ГБ, 12-Мп сверхширокоугольным объективом, селфи-камерой с 12-Мп сенсором, аккумуляторной батареей ёмкостью 3900 мА·ч и корпусом толщиной 5,85 мм.