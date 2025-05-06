По ряду характеристик новинка будет превосходить своего предшественника.

Бренд Motorola готовится представить свой новый смартфон Moto G56, данными о характеристиках которого поделился информатор Evan Blass, пишет издание NotebookCheck.

Motorola Moto G56. Источник фото: NotebookCheck/Evan Blass

Как указано на опубликованном информатором изображении, смартфон Motorola Moto G56 оснастят 6.72-дюймовой LCD-панелью, прикрытой защитным стеклом Corning Gorilla Glass 7i, с разрешением Full HD+ (2400x1080 точек), частотой обновления 120 Гц, плотностью пикселей 391 PPI и яркостью 1000 нит, чипсетом MediaTek Dimensity 7060, 4/8 ГБ оперативной и 128/256 ГБ постоянной памяти.

На тыльной стороне новинки расположится основная камера с 50-Мп датчиком Sony LYT-600 и диафрагмой f/1.8, дополненная 8-Мп сверхширокоугольным модулем (f/2.2), а на фронтальной стороне разместится 32-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.2.

Обеспечивать бесперебойную работу устройства будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5200 мА·ч, что на 200 мА·ч больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, Moto G55. Мощность зарядки также возрастёт с 30 до 33 Вт.

Кроме того, новинка получит пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69, сертификат военного класса MIL-STD-810H, указывающий на стойкость устройства ряду негативных воздействий, стереодинамики с Dolby Atmos, сканер отпечатков пальцев, слот для карты памяти microSD объёмом до 2 ТБ, два микрофона, а также поддержку Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 и NFC.

Модель будет поставляться с предустановленной Android 15 и предлагаться в цветовых оформлениях Pantone Dazzling Blue, Pantone Black Oyster, Pantone Dill и Pantone Gray Mist. Размеры устройства составят 165.75x76.26x8.35 мм при весе 200 г.

Интересен подход производителя к обеспечению поддержки данной модели — версия с 4 ГБ ОЗУ будет получать обновления ОС в течение одного года и апдейты безопасности на протяжении трёх лет, тогда как для варианта с 8 ГБ сроки увеличатся до двух и четырёх лет соответственно.