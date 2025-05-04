Новинка получит 200-Мп основную камеру.

Компания Honor планирует расширить ассортимент своей продукции двумя новыми моделями смартфонов, Honor 400 и Honor 400 Pro, информация о некоторых характеристиках которых уже появлялась в сети Интернет, а сейчас сайт YTECHB публикует больше подробностей о стандартной версии, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena/YTECHB

Как утверждается, смартфон Honor 400 получит дисплей, выполненный по технологии AMOLED, с диагональю 6,55 дюйма, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 5000 нит, чипсет Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3, 8 ГБ ОЗУ и накопитель объёмом 256/512 ГБ.

Основная камера новинки, расположенная на задней панели, будет представлена 200-Мп сенсором (f/1.9) и дополнена 12-Мп сверхширокоугольным объективом с углом обзора 112 градусов, а селфи-камера на фронтальной стороне получит 50-Мп датчик (f/2.0).

Питанием смартфон обеспечит аккумуляторная батарея ёмкостью 5300 мА·ч, поддерживающая быструю 66-Вт зарядку. Новинка будет иметь защиту от пыли и влаги с рейтингом IP65 и поставляться с предустановленной MagicOS 9.0 на базе Android 15. Размеры устройства составят 156,5x74,6x7,3 мм при весе 184. Модель будет выпускаться в чёрном и золотисто-сером цветовых оформлениях.

Стоимость смартфона Honor 400 в европейской рознице будет стартовать от 499 евро за базовую модель с хранилищем на 256 ГБ.