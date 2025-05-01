Новинку оснастят 6.7-дюймовой AMOLED-панелью.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску своего нового ультратонкого смартфона Galaxy S25 Edge, а журналисты издания WinFuture подготовили материал, раскрывающий ключевые характеристики новинки, часть из которых уже была известна ранее.

Сообщается, что смартфон Samsung Galaxy S25 Edge будет оснащаться 6.7-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 3120x1440 точек и частотой обновления 120 Гц, высокопроизводительным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 12 ГБ оперативной и 256/512 ГБ постоянной памяти.

Основная камера новинки на задней панели будет иметь 200-Мп датчик размером 1/1.3 дюйма, поддержку оптической стабилизации изображения, диафрагму f/1.7 и угол обзора 85 градусов, а сверхширокоугольный объектив с диафрагмой f/2.2 и углом обзора 120 градусов получит 12-Мп сенсор размером 1/2.55 дюйма. На фронтальной панели расположится селфи-камера с 12-Мп датчиком, диафрагмой f/2.2 и углом обзора 80 градусов.

Обеспечивать автономную работу устройства будет аккумуляторная батарея достаточно скромной ёмкости, составляющей 3900 мА·ч, что неудивительно, учитывая сверхтонкий корпус смартфона, изготовленный из титана, толщиной всего 5.85 мм при весе 163 г. Помимо проводной зарядки, модель будет поддерживать и беспроводную.

Кроме того, новинку снабдят защитным стеклом Gorilla Glass Victus 2 на задней панели и Corning Gorilla Glass Ceramic 2 на фронтальной, ультразвуковым сканером отпечатков пальцев, расположенным под дисплеем, и защитой от пыли и влаги с рейтингом IP68.

Источник фото: WinFuture

Устройство будет поддерживать Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4, поставляться с предустановленной One UI 7 на базе Android 15 и иметь целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта. Покупатель сможет выбрать из следующих цветовых оформлений — Titanium Jetblack, Titanium Silver и Titanium Icyblue.

Стоимость смартфона Samsung Galaxy S25 Edge в немецкой рознице будет стартовать от 1249 евро за версию с накопителем объёмом 256 ГБ, тогда как вариант с хранилищем на 512 ГБ будет оценён в 1369 евро. Официальный запуск новинки состоится 13 мая текущего года.