Ожидается, что смартфон дебютирует в качестве модели для геймеров.

Компания Oppo в ближайшее время расширит свою линейку смартфонов K13, представив модель Oppo K13 Turbo, которая получит несколько интересных особенностей, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Oppo K13 Turbo будет оснащён системой охлаждения с активным вентилятором, что позволит улучшить эффективность отвода излишков тепла от компонентов устройства и расширить возможности для регулирования температурных показателей. Ещё одной особенностью новинки станет наличие RGB-подсветки.

В настоящее время неизвестно, на какой сегмент будет нацелена новая модель, но с учётом наличия указанных выше особенностей предполагается, что новинка будет представлять собой игровой смартфон.

В отличие от других топовых решений, Oppo, судя по всему, сосредоточится на балансе между производительностью и ценой, поэтому оснастит K13 Turbo недавно дебютировавшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, уступающим Snapdragon 8 Elite в производительности, но выгодно отличающимся по стоимости.

Ожидается, что официальный запуск Oppo K13 Turbo состоится в Китае в ближайшие несколько недель, хотя информации о глобальном запуске новинки пока не предоставлено.