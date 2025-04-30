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Oppo K13 Turbo получит СО с активным вентилятором, чипсет Snapdragon 8s Gen 4 и RGB-подсветку
Ожидается, что смартфон дебютирует в качестве модели для геймеров.

Компания Oppo в ближайшее время расширит свою линейку смартфонов K13, представив модель Oppo K13 Turbo, которая получит несколько интересных особенностей, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Oppo K13 Turbo будет оснащён системой охлаждения с активным вентилятором, что позволит улучшить эффективность отвода излишков тепла от компонентов устройства и расширить возможности для регулирования температурных показателей. Ещё одной особенностью новинки станет наличие RGB-подсветки.

В настоящее время неизвестно, на какой сегмент будет нацелена новая модель, но с учётом наличия указанных выше особенностей предполагается, что новинка будет представлять собой игровой смартфон.

В отличие от других топовых решений, Oppo, судя по всему, сосредоточится на балансе между производительностью и ценой, поэтому оснастит K13 Turbo недавно дебютировавшим чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, уступающим Snapdragon 8 Elite в производительности, но выгодно отличающимся по стоимости.

Ожидается, что официальный запуск Oppo K13 Turbo состоится в Китае в ближайшие несколько недель, хотя информации о глобальном запуске новинки пока не предоставлено.

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#oppo k13 turbo
Источник: gsmarena.com
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A224
10:08
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