Новинку оснастят хранилищем на 128 ГБ

Компания Realme готовится представить свой новый бюджетный смартфон Realme C75 5G, а маркетинговые материалы, опубликованные сайтом 91mobiles, раскрывают ключевые характеристики предстоящей новинки, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Realme C75 5G оснащён дисплеем с частотой обновления 120 Гц и технологией Eye Comfort, 4/6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, защитой от пыли и влаги с рейтингом IP64 и корпусом толщиной 7.94 мм. В тестах новинка указывалась с чипсетом MediaTek Dimensity 6300 и предустановленной ОС Android 15. Таким образом, Realme C57 5G заметно отличается от уже присутствующего в продаже Realme C75.

Обеспечивать автономную работу устройства будет аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, которая, по словам производителя, за десять минут способна восполнить заряд батареи, достаточный для функционирования смартфона в течение четырёх часов. Также заявлена ударопрочность военного уровня и поддержка повышения уровня громкости до 300 процентов.

На опубликованных изображениях новинка представлена с плоской панелью и чуть выступающим модулем камеры прямоугольной формы с тремя вырезами, хотя устройство будет снабжаться только двумя сенсорами. Модель будет выпускаться в цветовых оформлениях Lily White, Midnight Lily и Purple Blossom.

Источник фото: Gizmochina

Стоимость Realme C75 5G в индийской рознице будет стартовать от 12 999 рупий (150 долларов США) за версию с 4 Гбайт оперативной и 128 Гбайт постоянной памяти, тогда как цена варианта 6+128 Гбайт составит 13 999 рупий (165 долларов США).