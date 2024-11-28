На данный момент телефон продается только во Вьетнаме по цене от 223 долларов за базовую версию

Компания Realme расширила свой бюджетный ассортимент смартфонов моделью C-серии, выпустив новый смартфон C75. Последний доступный смартфон компании теперь официально представлен. Смартфон C75 оснащен чипсетом MediaTek Helio G92 Max в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти и встроенным накопителем объемом до 512 ГБ, который можно расширить до 1 ТБ с помощью карт памяти стандарта microSD.

Устройство к сожалению работает под управлением оболочки Realme UI 5.0 на базе Android 14 из коробки, несмотря на то, что уже есть версия Realme UI 6.0, которая устанавливается на новые смартфоны флагманского уровня. О возможности обновления до свежей версии оболочки информации пока нет.

За автономность телефона отвечает аккумуляторная батарея емкостью 6000 мАч, которая поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт через порт USB Type-C. Что касается камер, то смартфон оснащен тройным модулем камер на задней панели выполненным в стиле устройств Samsung Galaxy, включающим основную камеру разрешением 50 МП, дополненную двумя дополнительными датчиками с неизвестными характеристиками. На передней смартфона располагается 8-мегапиксельная фронтальная камера для селфи и видеовызовов.

Realme C75 оснащен 6,75-дюймовым IPS дисплеем с разрешением 2400 x 1080 пикселей, пиковой яркостью 690 кд/м2 и частотой обновления 90 Гц. Телефон имеет защиту по сертификату военного уровня MIL-STD-810H. Габариты смартфона составляют 165,69 x 76,22 x 7,99 мм, а масса — 196 граммов. Помимо выше указанного сертификата безопасности, смартфон также может похвастаться защитой от воды и пыли по стандарту IP69. Бюджетник получил боковой сканер отпечатков пальцев и функцию mini capsule 3.0, которая похожа на динамический остров Apple.

В настоящее время смартфон Realme C75 является эксклюзивом для Вьетнама, где он будет доступен с 1 декабря по цене от 5 690 000 донгов (примерно 223 доллара США) за базовую модель с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем на 128 ГБ. Смартфон выпускается в цветовых вариантах Black Storm и Lightning Gold. Что касается глобальной доступности смартфона, то на данный момент такой информации нет.