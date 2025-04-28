Microsoft настойчиво рекомендует пользователям Windows 10 приобрести Copilot+ PC с Windows 11

Компания Microsoft продолжает настойчиво подталкивать пользователей Windows 10 к переходу на более новую ОС Windows 11, для чего использует различные методы, сообщает издание Windows Latest.

В частности, софтверный гигант напомнил в своём блоге, что бесплатная официальная поддержка Windows 10 закончится 14 октября 2025 года, поэтому рекомендуется перейти на Windows 11. Чтобы полностью оценить возможности новейшей ОС, компания советует приобрести устройство Copilot+ PC, которое поддерживает целый ряд функций с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе Recall.

Помимо сообщения в своём блоге, Microsoft дублирует призыв сменить ПК с Windows 10 на современную модель Copilot+ PC с Windows 11 при помощи полноэкранного всплывающего окна, демонстрируемого непосредственно в ОС.

Источник фото: Windows Latest

По мере приближения даты окончания бесплатной поддержки Windows 10 софтверный гигант, судя по всему, будет стараться заинтересовать в переходе на Windows 11 как можно большее количество своих клиентов, хотя некоторые пользователи скептически относятся к новой ОС, считая функциональность Windows 10 достаточной, чтобы ничего не менять.

Кроме того, ранее Microsoft сообщила, что после окончания официальной бесплатной поддержки Windows 10 пользователи ещё некоторое время смогут получать обновления безопасности, заплатив определённую сумму (30 долларов за год для обычных редакций).