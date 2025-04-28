Дебют новинки ожидается в мае текущего года.

Компания OnePlus планирует выпустить как минимум две новые модели под брендом Ace уже в мае текущего года — предполагается, что ими станут OnePlus Ace 5 Supreme Edition (или OnePlus Ace 5s) и OnePlus Ace 5 Racing Edition, информацией о характеристиках которых делится информатор Digital Chat Station и издание Gizmochina.

Источник фото: XTmobile

Утверждается, что смартфон OnePlus Ace 5 Racing Edition станет первой моделью, оснащённой новейшим 4-нм чипсетом среднего уровня MediaTek Dimensity 9400e, являющимся улучшенной версией SoC Dimensity 9300+ и превосходящим по производительности Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 благодаря наличию четырёх суперядер Cortex-X4 и четырёх больших ядер Cortex-A720, что позволит ему конкурировать со Snapdragon 8s Gen 4 в среднем ценовом сегменте.

Также OnePlus Ace 5 Racing Edition приписывается наличие 6.77-дюймовой плоской OLED-панели, специального игрового ядра, двойной камеры на задней панели с 50-Мп основным сенсором, 16-Мп селфи-камеры, аккумуляторной батареи ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой 80-Вт зарядки и оптического сканера отпечатков пальцев, встроенного в экран.

Старшая модель, OnePlus Ace 5 Supreme Edition, как сообщается, обзаведётся высокопроизводительным чипсетом MediaTek Dimensity 9400+. Также новинка может получить аналогичный Ace 5 Racing Edition экран и батарею.