Новинка снабжается 27-дюймовой панелью.

Компания Xiaomi выпускает свой новый игровой монитор Redmi G Pro 27U с поддержкой двух режимов разрешения/частоты обновления и рядом улучшений по сравнению с моделью предшествующего поколения, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Геймерский монитор Redmi G Pro 27U оснащается 27-дюймовой панелью с пиковой яркостью 1600 нит и временем отклика 1 мс. Максимальное разрешение новинки может достигать 3840x2160 точек (4K) при частоте обновления 160 Гц, тогда как в 1080p она может быть увеличена до 320 Гц, что может заинтересовать геймеров, которые предпочитают игры различных жанров.

Новинка обладает подсветкой Mini-LED с квантовыми точками и 1152 зонами локального затемнения, имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000 и заводскую калибровку Delta E<1, обеспечивая высокую точность цветопередачи. Для устранения визуальных артефактов монитор снабжается технологией AMD FreeSync Premium Pro. Заявленный охват цветовых пространств DCI-P3 и Adobe RGB составляет 99 %, а sRGB — 100 %.

Монитор оснащён SoC с четырьмя ядрами Cortex-A73 и графическим процессором ARM Mali-G57 MC1, а также 3 ГБ оперативной и 32 ГБ постоянной памяти. Новинка поставляется с предустановленной HyperOS и имеет ряд функций ИИ.

Устройство снабжено одним разъёмом DisplayPort 1.4, двумя HDMI 2.1, имеет по одному порту USB 3.0 и USB 2.0, два динамика мощностью 5 Вт, поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, а также беспроводную трансляцию через AirPlay и Miracast. Новинка оснащена эргономичной подставкой для регулировки положения и креплением VESA 75x75 мм для настенного монтажа.

Стоимость игрового монитора Redmi G Pro 27U в китайской рознице составляет 2699 юаней (370 долларов США).