Microsoft уже работает над данной проблемой.

Компания Microsoft признала наличие ошибки, приводящей к принудительному обновлению систем с Windows 10 до новейшей версии Windows 11, несмотря на запрещающую политику Intune, пишет издание Neowin со ссылкой на материал Bleeping Computer.

Источник фото: Neowin

По словам Microsoft, проблемный код приводил к тому, что целый ряд устройств ошибочно получил обновление до Windows 11. В настоящее время софтверный гигант работает над устранением данной проблемы, попутно рекомендуя пользователям и организациям, которые уже пострадали от бага, самостоятельно откатиться до предыдущей версии ОС.

Тем же, кто ещё не успел испытать на себе принудительный апдейт до Windows 11, советуют приостановить обновление функций Windows с помощью политик клиента Центра обновления Windows Intune до тех пор, пока Microsoft не опубликует патч, исправляющий проблему.

Компания не сообщает о количестве устройств, пострадавших от данного бага, но предполагается, что масштабы не слишком велики.