Количество ядер новинок варьируется от 8 до 16.

Компания AMD представила четыре новых модели CPU серии Ryzen 8000HX, которые предназначены для ноутбуков высокого уровня, пишет издание Neowin.

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Источник фото: Neowin

Новые высокопроизводительные мобильные процессоры AMD серии Ryzen 8000HX выпускаются по 5-нм технологическому процессу, имеют ядра на базе архитектуры Zen 4 и интегрированный графический процессор Radeon 610M, основанный на архитектуре RDNA 2 и имеющий два вычислительных блока.

Количество ядер новых CPU варьируется от восьми до шестнадцати, а показатель cTDP может достигать 75 Вт. Кроме того, новинки поддерживают модули оперативной памяти DDR5-5200 формата SODIMM и интерфейс PCIe 5.0.

В компании отмечают, что новые мобильные процессоры обеспечивают высокую производительность на уровне настольных продуктов, при этом предоставляя геймерам и создателям контента возможность не сидеть на одном месте.

С более подробными характеристиками новинок можно ознакомиться в таблице, размещённой ниже.

Модель Ядра/потоки Базовая/макс.частота, ГГц Объём кэш-памяти, МБ cTDP, Вт Ryzen 9 8945HX

16/32 2.5/5.4 80 55-75 Ryzen 9 8940HX

16/32 2.4/5.3 80 55-75 Ryzen 7 8840HX

12/24 2.9/5.1 76 45-75 Ryzen 7 8745HX

8/16 3.6/5.1 40 45-75



