Компания AMD представила четыре новых модели CPU серии Ryzen 8000HX, которые предназначены для ноутбуков высокого уровня, пишет издание Neowin.
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Новые высокопроизводительные мобильные процессоры AMD серии Ryzen 8000HX выпускаются по 5-нм технологическому процессу, имеют ядра на базе архитектуры Zen 4 и интегрированный графический процессор Radeon 610M, основанный на архитектуре RDNA 2 и имеющий два вычислительных блока.
Количество ядер новых CPU варьируется от восьми до шестнадцати, а показатель cTDP может достигать 75 Вт. Кроме того, новинки поддерживают модули оперативной памяти DDR5-5200 формата SODIMM и интерфейс PCIe 5.0.
В компании отмечают, что новые мобильные процессоры обеспечивают высокую производительность на уровне настольных продуктов, при этом предоставляя геймерам и создателям контента возможность не сидеть на одном месте.
С более подробными характеристиками новинок можно ознакомиться в таблице, размещённой ниже.
|Модель
|Ядра/потоки
|Базовая/макс.частота, ГГц
|Объём кэш-памяти, МБ
|cTDP, Вт
|Ryzen 9 8945HX
|16/32
|2.5/5.4
|80
|55-75
|Ryzen 9 8940HX
|16/32
|2.4/5.3
|80
|55-75
|Ryzen 7 8840HX
|12/24
|2.9/5.1
|76
|45-75
|Ryzen 7 8745HX
|8/16
|3.6/5.1
|40
|45-75