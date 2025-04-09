Запуск новинки ожидается в ближайшее время.

Смартфон Poco F7 уже через несколько недель должен присоединиться к моделям F7 Pro и F7 Ultra, на что намекает появившаяся на индийском сайте сертификации BIS запись, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Сообщается, что смартфон Poco F7 указан на сайте BIS с модельным номером 25053PC47I. Ранее говорилось, что новинка может получить 6.83-дюймовую плоскую панель OLED LTPS с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, чипсет Qualcomm Snapdragon 8s Gen 4, основную 50-Мп камеру, дополненную 8-Мп сверхширокоугольным объективом, ёмкую батарею на 7500 мА·ч с поддержкой быстрой проводной 90-Вт зарядки и пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68/IP69.

Судя по модельному номеру, запуск Poco F7 может состояться уже в мае, хотя не исключены задержки на несколько недель.