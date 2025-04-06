Запуск новинки ожидается к концу текущего месяца.

Компания Samsung готовится к запуску своего нового защищённого смартфона Galaxy XCover7 Pro, информация о характеристиках и стоимости которого появилась в сети Интернет, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena/Ytechb

Сообщается, что защищённый смартфон Samsung Galaxy XCover7 Pro оснастят 6.6-дюймовой LCD-панелью с разрешением 1080x2408 точек и частотой обновления 120 Гц, а также чипсетом Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

На тыльной стороне устройства расположится основная камера с 50-Мп датчиком и 8-Мп сверхширокоугольный объектив, а на фронтальной панели разместится 13-Мп камера для селфи и видеозвонков.

Автономную работу новинки будет обеспечивать аккумуляторная батарея ёмкостью 4350 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 15 Вт. Кроме того, смартфон получит пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP68, с сертификатом военного класса MIL-STD-810H, указывающим на устойчивость к падениям и ряду других негативных факторов, боковой сканер отпечатков пальцев, встроенный в кнопку питания, слот расширения для карты памяти microSD объёмом до 2 ТБ и два разъёма для сим-карт.

Новинка будет поставляться с предустановленной One UI 7 на базе Android 15 и только в чёрном цветовом оформлении.

Стоимость защищённого смартфона Samsung Galaxy XCover7 Pro, оснащённого 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти, в Европе составит 599 евро, что соответствует стартовой цене модели предшествующего поколения. Ожидается, что устройство будет представлено в конце текущего месяца.