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Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 на некоторых ПК из-за проблем с драйвером
В настоящее время проблема не решена.

Компания Microsoft пытается разными способами заинтересовать своих клиентов в переходе на более новую версию ОС Windows 11 и даже рекомендует утилизировать свои старые ПК с Windows 10, хотя работа первой не безупречна — как сообщает издание Windows Latest, софтверный гигант установил новую блокировку обновления из-за проблемного драйвера.

Источник фото: Neowin

Microsoft объясняет, что в некоторых случаях пользователи, обновившиеся до Windows 11 24H2, испытывают проблемы в виде появления синих и чёрных экранов, что приводит к неработоспособности системы, и в этом повинен драйвер sprotect.sys, обеспечивающий защиту шифрования и использующийся рядом приложений.

В связи с этим софтверный гигант устанавливает блокировку обновления до Windows 11 24H2 на затронутых устройствах, пока проблема не будет решена. В настоящее Microsoft уже работает над решением данного вопроса совместно с компанией SenseShield Technology, но когда именно будет снята блокировка, не сообщается.

Как и прежде в таких случаях, Microsoft не рекомендует устанавливать обновление самостоятельно, чтобы не столкнуться с возможными проблемами.

#microsoft #windows 11 24h2
Источник: neowin.net
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