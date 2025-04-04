Компания опубликовала новый материал, подталкивающий к обновлению до Windows 11.

Компания Microsoft упорно старается убедить пользователей, до сих пор предпочитающих Windows 10, всё-таки перейти на более новую ОС Windows 11 – совсем недавно софтверный гигант опубликовал новую запись на своём сайте, в которой журналисты издания Neowin нашли интересные моменты.

Источник фото: PCMag/Microsoft

В материале, опубликованном на сайте Microsoft, говорится об окончании базовой поддержки Windows 10 уже 14 октября 2025 года, что ставит крест на бесплатных обновлениях и апдейтах безопасности, а также рекомендуется позаботиться о сохранности своих данных.

Одним из наиболее интересных моментов, которые особо отметили журналисты издания, является пункт об ответственной утилизации своего старого ПК или обмене его на деньги, которые можно потратить на Windows 11 — судя по всему, Microsoft понимает, что не все устройства соответствуют минимальным требованиям Windows 11, поэтому пользователям не остаётся ничего иного, как отправить свой ПК «на пенсию», чтобы приобрести современный, поддерживающий новейшую версию ОС.

Конечно, не все обладатели старых ПК горят желанием обновиться до Windows 11, несмотря на уговоры со стороны Microsoft и обещания повышенной безопасности, роста производительности и новых функций, которые должна обеспечить новая версия ОС, так как это требует дополнительных вложений.

Кроме того, после окончания периода бесплатной поддержки Windows 10 обычные пользователи смогут либо заплатить дополнительные 30 долларов США, чтобы иметь возможность получать обновления безопасности в течение последующего года, либо воспользоваться обходными путями для получения апдейтов.