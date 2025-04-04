Запуск новинок ожидается в ближайшее время.

Защищённые устройства Samsung Galaxy XCover 7 Pro и Tab Active5 Pro получили свои собственные страницы поддержки на официальном сайте производителя в нескольких странах, что подтверждает их надвигающийся запуск, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

К сожалению, помимо модельных номеров, какой-либо полезной информации на страницах поддержки не имеется, поэтому остаётся вспомнить ранее опубликованные данные. Ожидается, что защищённый смартфон Galaxy XCover 7 Pro с модельным номером SM-G766B получит чипсет Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3, до 6 ГБ оперативной памяти, аккумуляторную батарею ёмкостью 4350 мА·ч, что на 300 мА·ч больше по сравнению со стандартной версией, Galaxy XCover 7, а также ударопрочный и пылевлагозащищённый корпус, имеющий рейтинг IP68 и сертификат MIL-STD-810H.

Защищённый планшет Galaxy Tab Active5 Pro с модельным номером SM-X350 ранее был замечен на сайте Geekbench с тем же чипсетом Snapdragon 7s Gen 3 и 6 ГБ ОЗУ, что и Galaxy XCover 7 Pro. Новинка придёт на смену Tab Active5 и будет предлагаться в версиях как с поддержкой только Wi-Fi, так и мобильной связи.