Наиболее популярными остаются 6-ядерные модели CPU.

Свежая статистика Steam раскрыла не только долю геймеров, предпочитающих ту или иную ОС, но и данные о наиболее популярных комплектующих, установленных в игровых ПК.

Источник фото: NotebookCheck/Intel

По данным Steam, в марте текущего года Intel сохранила за собой лидерство в разделе «Процессоры», так как её показатель составил 61.7%, тогда как на долю AMD пришлось 38.3%. Наиболее популярными оказались процессоры, оснащённые 6 ядрами (30.94%), второе место занимают 8-ядерные CPU (23.18%), а третье — 4-ядерные модели (16.63%).

В категории «Видеокарты» лидер иной — тут властвует компания Nvidia, чьи видеокарты полностью заняли топ-10. Первую строчку с показателем 4.94% занимает GeForce RTX 3060, а вторую и третью — десктопная и мобильная версии GeForce RTX 4060 с долей 4.6 и 4.32% соответственно. Объём видеопамяти в 8 ГБ остаётся самым популярным среди геймеров (35.52%), хотя доля таких моделей за месяц и упала на 7.65%, второе место за видеокартами с 12 ГБ (18.42%), а третье — за 6-гигабайтными моделями (11.93%).

Разрешение 1920x1080, как и ранее, остаётся самым востребованным среди геймеров (56.49%), тогда как 2560x1440 с показателем 19.06% заметно отстаёт, хоть и занимает второе место.

Объём оперативной памяти, составляющий 16 ГБ, по прежнему пользуется наибольшей популярностью (44.41%), тогда как 32 ГБ установлено в 32.84% игровых систем.